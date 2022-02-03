Роналду определится с будущим после назначения нового тренера «МЮ». Контракт с Криштиану – до 2023-го

Форвард Криштиану Роналду не исключает возможности покинуть в обозримом будущем.

По сведениям ESPN, португалец, контракт которого действует до конца сезона-2022/23, дождется назначения нового главного тренера и тогда уже будет принимать решение о своем будущем.

При этом возможен вариант, при котором уже новый главный тренер откажется от сотрудничества с игроком, которому 5 февраля исполняется 37 лет. Таким образом, нет никаких гарантий, что в следующем сезоне Роналду будет выступать за «МЮ».

В нынешнем сезоне форвард провел 18 игр в , забив 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.