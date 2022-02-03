Левандовски о Роналду: «Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30-40 мячей все еще делают разницу»

Форвард «Баварии» высказался о нападающем .

«Криштиану на 3,5 года старше меня, и он все еще много забивает. Но он сменил клуб, там другая тактика, его команда не всегда успешна. Когда его команда вернет баланс, он сможет снова много забивать.

Роналду привык к хорошей статистике, к невозможным цифрам. Сегодня это «просто» очень хорошие цифры. Возможно, он больше не забьет 60 голов за год, но 30 или 40 мячей все еще делают разницу», – сказал Левандовски в интервью Piłka Nożna.

В этом сезоне 36-летний нападающий провел 24 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.