На Роналду приходится почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 игроков европейских лиг

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия УЕФА болельщики соцсети Футбол

УЕФА проанализировал популярность футболистов в социальных сетях.

У форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду – примерно четверть всех подписчиков в соцсетях от общего количества, приходящегося на долю 20 самых популярных европейских футболистов, говорится в отчете УЕФА.

«В целом у 20 самых популярных футболистов из высших дивизионов Европы в социальных сетях имеется чуть более 2,6 млрд поклонников.

На Криштиану Роналду, имеющего около 600 млн подписчиков в твиттере, фэйсбуке и инстаграме, приходится чуть менее четверти этого числа», – сказано в документе.

В этом сезоне 36-летний нападающий провел 24 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные