На Роналду приходится почти четверть подписок в соцсетях среди топ-20 игроков европейских лиг

УЕФА проанализировал популярность футболистов в социальных сетях.

У форварда – примерно четверть всех подписчиков в соцсетях от общего количества, приходящегося на долю 20 самых популярных европейских футболистов, говорится в отчете .

«В целом у 20 самых популярных футболистов из высших дивизионов Европы в социальных сетях имеется чуть более 2,6 млрд поклонников.

На Криштиану Роналду, имеющего около 600 млн подписчиков в твиттере, фэйсбуке и инстаграме, приходится чуть менее четверти этого числа», – сказано в документе.

В этом сезоне 36-летний нападающий провел 24 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 3 передачи. Его статистика – здесь.