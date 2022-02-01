Мартинс о «Спартаке»: «Пришел побеждать вместе с вами. У меня жесткий стиль игры, увидите, на что я способен»

Полузащитник «Спартака» поделился эмоциями после перехода в московский клуб из «Янг Бойз».

«Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы моя команда побеждала.

Не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы все вместе наслаждались игрой.

Привет, болельщики «Спартака», я пришел побеждать вместе с вами!

Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали!» – заявил Мартинс.

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