Мартинс о «Спартаке»: «Пришел побеждать вместе с вами. У меня жесткий стиль игры, увидите, на что я способен»

Теги Спартак премьер-лига Россия Кристофер Мартинс Перейра Футбол

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра поделился эмоциями после перехода в московский клуб из «Янг Бойз».

«Стиль игры у меня жесткий. Я делаю все, чтобы моя команда побеждала.

Не хочу себя с кем-то сравнивать. У меня свой стиль игры. Вы увидите, на что я способен.

Хочу поскорее познакомиться со спартаковскими трибунами. Обещаю отдавать все силы в матчах за «Спартак», чтобы мы все вместе наслаждались игрой.

Привет, болельщики «Спартака», я пришел побеждать вместе с вами!

Хочу как можно скорее выйти на поле и отдать все силы ради победы. Поехали!» – заявил Мартинс.

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