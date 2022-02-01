«Спартак» арендовал Мартинса у «Янг Бойз» за 500 тысяч евро и сможет выкупить за 6,4 млн

Стала известна сумма, за которую может выкупить полузащитника , перешедшего в московский клуб на правах аренды.

По информации , полноценный трансфер игрока обойдется красно-белым в 6,4 миллиона евро. За аренду москвичи заплатят 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит 9,6 млн евро за хавбека сборной Люксембурга. При этом «Янг Бойз» объявили, что Мартинс арендован с обязательным выкупом, а клуб РПЛ заявил о приоритетном праве выкупа.

Статистику Мартинса можно изучить здесь.