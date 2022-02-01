Месси не забивает с декабря. У форварда «ПСЖ» нет голов в 8 из 9 последних игр

«ПСЖ» уступил «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Франции.
Форвард парижан Лионель Месси провел на поле весь матч, но результативными ударами не отметился.
В последний раз аргентинец забивал 7 декабря – он оформил дубль в ворота «Брюгге» (4:1) в Лиге чемпионов. С тех пор последовала серия из 4 матчей без голов.
Всего за 9 последних игр Месси забил лишь в одной.
При этом следует отметить, что в серии послематчевых пенальти против «Ниццы» нападающий наносил удар первым среди одноклубников – и был точен.
Со статистикой 34-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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