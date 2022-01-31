Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под 10-м номером – против «Ниццы» в Кубке (Olé)

Сегодня нападающий «ПСЖ» может впервые сыграть за французский клуб под 10-м номером.

По данным Diario Olé, если аргентинец выйдет в старте, он сыграет в футболке с 10-м номером, под которым провел большую часть карьеры в «Барселоне», так как все еще не готов играть из-за травмы, а в Кубке Франции менять игровые номера по ходу сезона разрешается.

В августе сообщалось, что Неймар предлагал Месси 10-й номер, но Лионель отказался и взял 30-й.

Матч между и «Ниццей» в 1/8 финала Кубка Франции начнется в 23:15 по московскому времени.

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