Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под 10-м номером – против «Ниццы» в Кубке (Olé)

Теги Ницца ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Неймар игровая форма Футбол

Сегодня нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может впервые сыграть за французский клуб под 10-м номером.

По данным Diario Olé, если аргентинец выйдет в старте, он сыграет в футболке с 10-м номером, под которым провел большую часть карьеры в «Барселоне», так как Неймар все еще не готов играть из-за травмы, а в Кубке Франции менять игровые номера по ходу сезона разрешается.

В августе сообщалось, что Неймар предлагал Месси 10-й номер, но Лионель отказался и взял 30-й.

Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» в 1/8 финала Кубка Франции начнется в 23:15 по московскому времени.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные