«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Ницце» по пенальти. Булка взял удары Паредеса и Симонса

«ПСЖ» дома проиграл «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в рамках 1/8 финала Кубка Франции.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма не позволил забить Анди Делору, а вратарь «Ниццы» Марчин Булка отразил удары Леандро Паредеса и Хави Симонса и вывел свою команду в четвертьфинал.
Лионель Месси исполнял удар первым и был точен.
- Дата проведения
- 31 января, 23.15, «Парк де Пренс»
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ПСЖ –
Доннарумма, Дагба (Симонс, 80), Кимпембе, Керер, Мендеш (Бернат, 80), Эррера (Паредес, 46), Данилу Перейра, Верратти, Дракслер, Месси, Икарди (Мбаппе, 64).
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Ницца –
Булка, Лотомба (Аталь, 62), Данте, Тодибо, Амави, Будауи (Браими, 75), Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 75), Дольберг (Делор, 63), Гуири, Клюйверт (Гессан, 90).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
- Предупреждения:
- Данилу Перейра (24), Гуири (29), Керер (54), Будауи (60), Дагба (71), Шнайдерлин (76), Тодибо (77), Аталь (79).