«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Ницце» по пенальти. Булка взял удары Паредеса и Симонса

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Джанлуиджи Доннарумма Марчин Булка онлайны Футбол

«ПСЖ» дома проиграл «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма не позволил забить Анди Делору, а вратарь «Ниццы» Марчин Булка отразил удары Леандро Паредеса и Хави Симонса и вывел свою команду в четвертьфинал.

Лионель Месси исполнял удар первым и был точен.

ПСЖ – Ницца 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 5:6
Дата проведения
31 января, 23.15, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
ПСЖДоннарумма, Дагба (Симонс, 80), Кимпембе, Керер, Мендеш (Бернат, 80), Эррера (Паредес, 46), Данилу Перейра, Верратти, Дракслер, Месси, Икарди (Мбаппе, 64).
НиццаБулка, Лотомба (Аталь, 62), Данте, Тодибо, Амави, Будауи (Браими, 75), Шнайдерлин, Тюрам (Лемина, 75), Дольберг (Делор, 63), Гуири, Клюйверт (Гессан, 90).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 5:6.
Предупреждения:
Данилу Перейра (24), Гуири (29), Керер (54), Будауи (60), Дагба (71), Шнайдерлин (76), Тодибо (77), Аталь (79).

Статистика Кубка Франции

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