«ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Ницце» по пенальти. Булка взял удары Паредеса и Симонса

дома проиграл «Ницце» (0:0, 5:6 по пенальти) в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В послематчевой серии голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма не позволил забить Анди Делору, а вратарь «Ниццы» Марчин Булка отразил удары Леандро Паредеса и Хави Симонса и вывел свою команду в четвертьфинал.

Лионель Месси исполнял удар первым и был точен.

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