Кокорин может перейти в клуб из России или Турции. «Фиорентина» разорвет с ним контракт, если он останется

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«Фиорентина» хочет избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.

По данным La Nazione, в заключительный день трансферного окна итальянский клуб ищет варианты прекращения сотрудничества с форвардом.

Существует вероятность, что Кокорин перейдет в российский или турецкий клуб. Если этого не произойдет, «Фиорентина» разорвет с ним контракт.

Сообщалось, что переговоры о расторжении контракта между клубом и игроком зашли в тупик.

В текущем сезоне Серии А Кокорин принял участие в 5 матчах, отыграв в общей сложности 50 минут и не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.

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