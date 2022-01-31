Кокорин может перейти в клуб из России или Турции. «Фиорентина» разорвет с ним контракт, если он останется

«Фиорентина» хочет избавиться от российского нападающего Александра Кокорина.
По данным La Nazione, в заключительный день трансферного окна итальянский клуб ищет варианты прекращения сотрудничества с форвардом.
Существует вероятность, что Кокорин перейдет в российский или турецкий клуб. Если этого не произойдет, «Фиорентина» разорвет с ним контракт.
Сообщалось, что переговоры о расторжении контракта между клубом и игроком зашли в тупик.
В текущем сезоне Серии А Кокорин принял участие в 5 матчах, отыграв в общей сложности 50 минут и не отличившись результативными действиями. Его статистика – здесь.