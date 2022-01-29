«Динамо» ответило роликом на обвинения в накрутках на YouTube: «Все говорят, а мы — делаем»

«Динамо» отреагировало на критические замечания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, по поводу популярности YouTube-канала клуба.
Салихова заявила: «Они пишут про 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно работают».
В ответ на это «Динамо» выпустило видеоролик, подписанный словами «Все говорят, а мы – делаем», в котором отражен тренировочный процесс команды.
Все говорят, а мы — делаем 🤪👍— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 29, 2022
Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал 😉
➡️https://t.co/lpIZv4Pi0M#ДинамоМосква #футбол pic.twitter.com/IRWa9O00iK
«Динамо» – самый популярный клуб России в ютубе в 2021-м, «Зенит» – второй, «Спартак» – третий