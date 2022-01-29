«Динамо» ответило роликом на обвинения в накрутках на YouTube: «Все говорят, а мы — делаем»

«Динамо» отреагировало на критические замечания , супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, по поводу популярности YouTube-канала клуба.

Салихова заявила: «Они пишут про 500 просмотров, а в итоге 35-50 комментариев. Подозрительно работают».

В ответ на это «Динамо» выпустило видеоролик, подписанный словами «Все говорят, а мы – делаем», в котором отражен тренировочный процесс команды.

«Динамо» – самый популярный клуб России в ютубе в 2021-м, «Зенит» – второй, «Спартак» – третий

Зарема обвинила «Динамо» в накрутках на ютубе. О чем речь?