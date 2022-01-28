Валерий Газзаев: «Fan ID нужен только для международных турниров. За 7-10 лет серьезных нарушений на стадионах не было»

Бывший тренер и сборной России Валерий Газзаев высказался о введении Fan ID.

«Считаю, что Fan ID крайне важен, нужен и востребован только тогда, когда в нашей стране проводятся крупные международные турниры, такие как чемпионаты мира и Европы. Тогда болельщикам очень удобно, имея Fan ID, перемещаться из одного города в другой. Мы в этом убедились, когда в 2018-м проводился ЧМ, в этом отношении никаких проблем не было.

Что касается матчей , то я считаю, что сегодня для обеспечения безопасности на стадионах есть все: стоят камеры, по которым видны все сектора, а также есть охрана клуба и волонтеры. И если есть нарушитель, его спокойно могут вывести за пределы стадиона. Никаких нагнетаний здесь быть не может.

Более того, если мне не изменяет память, за последние 7-10 лет особо серьезных нарушений [на стадионах] мы не видели, за исключением прошлогоднего инцидента с ЦСКА, но там была какая-то непонятная ситуация: как могли одновременно отключиться все видеокамеры?! Однако это исключение из правил.

В сложившейся ситуации много теряют клубы. В условиях коронавируса на стадионы приходит ограниченное количество зрителей, а если перестанут ходить и те, кто не хотят оформлять паспорт болельщика, то это ударит по финансовой составляющей клубов», – сказал Газзаев.