Фанаты «Крыльев» не станут оформлять Fan ID: «Надеемся, нашу страну прекратят превращать в главы из книги «1984»

Фанаты объявили, что будут бойкотировать все соревнования, на которых введут Fan ID.

«Мы, фанаты футбольного клуба «Крылья Советов», не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID.

Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984» (антиутопия Джорджа Оруэлла – Sports.ru) и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.

Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.

Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба «Крылья Советов», также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол.

А пока – все на футбол! «Крылья Советов» – это МЫ!» – сказано в заявлении, опубликованном на странице объединения фанатов «Крыльев Советов» Ultras8.

Ранее против введения Fan ID выступили фанатские объединения «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

В Кремле осторожно говорят про Fan ID – предлагают диалог с фанатами