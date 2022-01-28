Виктор Гончаренко: «Моуринью спросил: «Смолов подойдет нам в «МЮ»? Я на английском ответил. Показалось, что он нихрена не понял»

Бывший тренер и «Краснодара» Виктор Гончаренко в «Коммент.Шоу» вспомнил, как спрашивал у него про форварда .

«Моя жена до сих пор смеется, когда я начинаю говорить на английском.

Перед игрой с «Манчестер Юнайтед» [в 2017 году] подошел Моуринью и говорит мне на английском: «Слушай, Федя Смолов подойдет нам в команду?»

И я на своем английском ему великолепно ответил. Мне показалось, что он нихрена не понял, но кивал головой. Я ему говорил: «Конечно, подойдет, берите».

Он спрашивал, это было. Когда? Можно посмотреть, когда «Юнайтед» играл с ЦСКА», – сказал Гончаренко.