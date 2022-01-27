Зюганов о Fan ID: «Есть ощущение, что правители пытаются нацепить «электронную бирку» на каждого. Закон нужно отменять»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о введении в России Fan ID.

«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID – аналог QR-кодов, но только для футбола.

Футбольные болельщики , , «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения Fan ID.

К ним могут присоединиться болельщики , , и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу может остаться без болельщиков.

Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное «нет» любой попытке «куардизации» страны», – написал Зюганов в инстаграме.