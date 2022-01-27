Зюганов о Fan ID: «Есть ощущение, что правители пытаются нацепить «электронную бирку» на каждого. Закон нужно отменять»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказался о введении в России Fan ID.
«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID – аналог QR-кодов, но только для футбола.
Футбольные болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова» и воронежского «Факела» настроены категорически против закона и уже объявили о бойкоте матчей своих клубов в знак протеста против введения Fan ID.
К ним могут присоединиться болельщики «Локомотива», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов». В результате чемпионат России по футболу может остаться без болельщиков.
Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное «нет» любой попытке «куардизации» страны», – написал Зюганов в инстаграме.
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