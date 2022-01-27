Геннадий Орлов: «Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы с народом, первое – QR-коды»

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу протестов болельщиков против введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.
«Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы с народом.
Первое – QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь.
Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова, и есть мнение, что его вообще отменят.
Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА», – сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
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