Алберто перейдет в «Зенит» зимой

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто в ближайшее время станет игроком «Зенита».
Бразильский клуб согласился отпустить 20-летнего форварда в это трансферное окно.
Ранее стало известно, что трансфер игрока обойдется петербуржцам в 17 миллионов евро плюс бонусы.
«Интернасьонал» сегодня подтвердил, что Алберто отправился на медосмотр для «Зенита», но при этом этом подчеркивалось, что форвард останется в бразильском клубе до июня.
По данным Sport24, трансфер все же состоится уже зимой.
Новичок сине-бело-голубых подпишет с клубом контракт на пять лет.