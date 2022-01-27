Алберто перейдет в «Зенит» зимой

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Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто в ближайшее время станет игроком «Зенита».

Бразильский клуб согласился отпустить 20-летнего форварда в это трансферное окно.

Ранее стало известно, что трансфер игрока обойдется петербуржцам в 17 миллионов евро плюс бонусы.

«Интернасьонал» сегодня подтвердил, что Алберто отправился на медосмотр для «Зенита», но при этом этом подчеркивалось, что форвард останется в бразильском клубе до июня.

По данным Sport24, трансфер все же состоится уже зимой.

Новичок сине-бело-голубых подпишет с клубом контракт на пять лет.

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