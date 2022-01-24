Министр спорта о Fan ID: «Цель – безопасность на стадионах, повышение привлекательности мероприятий, в том числе для семей»

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал введение закона о Fan ID.

«Минспорт России в тесном взаимодействии с заинтересованными органами власти, и в рамках дорожной карты проводит разработку нормативно-правовой базы, необходимой для реализации положений утвержденного президентом России федерального закона. В этой связи готово к диалогу для учета мнения всех заинтересованных сторон.

Мы продолжим делать все необходимое, чтобы эффективно проводить разъяснительную работу с объединениями болельщиков и правильно информировать их о предстоящих изменениях.

Напомним, основная цель принятого закона о введении СИБ (cистемы идентификации болельщика) – обеспечить безопасность на российских стадионах, повысить привлекательность спортивных мероприятий, в том числе для семейного посещения», – цитирует слова Матыцина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID

За Fan ID – депутаты и экс-спортсмены. В основном футбол – против, но разве это что-то меняет?