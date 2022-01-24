Депутат Ревенко о Fan ID: «Фанаты должны поддерживать свои клубы, а не вставать в позу и говорить языком шантажа. Что их смущает? Порядок будет сложнее нарушать?»

Член комитета Госдумы по спорту Евгений Ревенко высказался о законе о введении Fan ID.

«Закон принимался не кулуарно, он обсуждался широко. Была возможность принять участие. Закон принят. Это новое правило, которое нужно соблюдать.

Выступают против несколько сотен наиболее радикально настроенных фанатов, а мы говорим об обеспечении безопасности десятков тысяч болельщиков. Никаких трудностей Fan ID вызвать не может, наоборот, это упрощение, регистрируешься один раз.

Некоторые правила, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, например, рамки металлоискателей или маски, не всегда нравятся, но к этому надо быть готовым.

Заявление странное, поскольку я считал, что болельщики должны поддерживать свои команды, а не вставать в позу и говорить языком шантажа. Если намерения фанатов чисты, что их смущает? Что общественной порядок будет сложнее нарушать? К введенным правилам нужно просто привыкнуть», – заявил депутат.

За Fan ID – депутаты и экс-спортсмены. В основном футбол – против, но разве это что-то меняет?