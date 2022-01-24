«С нами обращаются как с людьми второго сорта. Мне не дали молока к кофе». Тренер Малави об организации Кубка Африки

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника продолжил критику организации Кубка Африки.

Ранее румынский специалист рассказал, что его игрокам приходится самим стирать себе форму, и обвинил организаторов в дискриминации некоторых сборных.

«Мне не дали молока к кофе, сказали, что оно закончилось и будет только завтра. С нами обращаются как с людьми второго сорта.

Менеджер отеля, видя такое, должен взять ответственность на себя. Нельзя допускать такое в эту эпоху, на таком уровне», – высказался тренер.

Мариника также заявил, что футболисты отравились из-за некачественной еды, которую им подавали в камерунском отеле. По его словам, игроков рвало до и во время матчей.

«Я был шокирован, нам не хватало еды. На нее жаловались. Но мы остались едины, усердно работали, остались сильными и в итоге блестяще справимся», – сказал Мариника.