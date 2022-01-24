«С нами обращаются как с людьми второго сорта. Мне не дали молока к кофе». Тренер Малави об организации Кубка Африки

Теги Кубок Африки сборная Малави Здоровье Питание дискриминация Футбол

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника продолжил критику организации Кубка Африки.

Ранее румынский специалист рассказал, что его игрокам приходится самим стирать себе форму, и обвинил организаторов в дискриминации некоторых сборных.

«Мне не дали молока к кофе, сказали, что оно закончилось и будет только завтра. С нами обращаются как с людьми второго сорта.

Менеджер отеля, видя такое, должен взять ответственность на себя. Нельзя допускать такое в эту эпоху, на таком уровне», – высказался тренер.

Мариника также заявил, что футболисты Малави отравились из-за некачественной еды, которую им подавали в камерунском отеле. По его словам, игроков рвало до и во время матчей.

«Я был шокирован, нам не хватало еды. На нее жаловались. Но мы остались едины, усердно работали, остались сильными и в итоге блестяще справимся», – сказал Мариника.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные