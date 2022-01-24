Терюшков о Fan ID: «Тем, кто устраивал дебош в самолете, запрещено пользоваться услугами авиакомпаний. Так и в спорте»

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о решении фанатов бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

– Владелец «Спартака» Леонид Федун точно не будет рад, когда у него на стадионе весной останутся 2-3 тысячи болельщиков на центральных секторах. Согласны?

– И сам клуб должен разъяснить болельщикам, о чем идет речь. Мы же при покупке билетов на самолет заполняем паспортные данные, при проходе в зону посадки предъявляем паспорт, и ни у кого нет вопросов.

– Но только при покупке билета на самолет вам не откажут в продаже без объяснения причины.

– Гражданам, которые устраивали дебош на борту самолета, запрещено пользоваться услугами авиакомпаний. Они находятся в черном списке и им просто не продадут билет. Например, Иван Иваныч Иванов выпил и избил стюарда и решил полететь снова. Нет, он уже в черном списке и поедет поездом, если его туда пустят.

Так и в спорте. Если вы бойкотируете матчи, значит, вам есть что скрывать или вам просто не разъяснили этот закон. И, скорее всего, тут второе, – сказал Терюшков.