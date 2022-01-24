Заводящий «Спартака» о Fan ID: «Если уйдем в регби, система придет и туда, будет вставлять палки в колеса, пока полностью не искоренит нас»

Заводящий Михаил Дивинский прокомментировал решение фанатов бойкотировать матчи команды из-за введения Fan ID.

«Вот и настал момент, когда фанаты уходят с трибун. Причина проста – внедрение Fan ID, который «спасет» посетителей центральных секторов от свирепых фанатов, готовых убивать каждого на стадионе.

На данный момент я играю за регбийный клуб «Спартак», нахожусь рядом с теми, с кем мы защищали красно-белые цвета за пределами стадионов России на протяжении долгих лет. Любой выезд – это не просто поездка в другой город поддержать «Спартак», это и обязанность фаната постоять за клубные цвета. Не в каждом городе с тобой рядом были тысячи красно-белых братьев – на таких выездах ты всегда пребывал в повышенном напряжении. Мы продолжали историю спартаковского фанатизма, начатую в 70-х годах прошлого века. Также рубились с ментами на трибунах, чтобы их убрали с нашей территории. А люди, которые сейчас посещают трибуну, даже не представляют, чего это стоило нашему поколению: нам приходилось отстаивать свое места на секторе, возможность кричать «Спартак» Москва, носить шарф. После долгой борьбы мы добились безопасности на трибунах.

И теперь нам говорят, что на российских стадионах небезопасно находиться из-за фанатов, а Fan ID избавит арены от хулиганов. Таким стал итог, когда фанаты как кость в горле у людей в сером. Честно, я не совсем понимаю, о каком отсутствии безопасности идет речь, ведь на каждом стадионе установлены сотни видеокамер, отслеживающих каждый шаг пришедшего зрителя.

Но с вводом Fan ID мы уходим с секторов, и на наше место придут люди с хот-догами и семечками в кожаных куртках и со своими девушками, для которых куда важнее выложить фотографию в инстаграм, чем смотреть и понимать, что же происходит по ту сторону телефона. Команда остается без активной поддержки. Вместо тысяч голосов из-за ворот, которые заставляют наших парней биться на поле, на них будут направлены объективы смартфонов.

Уверен, что Fan ID будет идти за нами по пятам. Если фанаты уйдут в регби, система придет за нами и туда, будет вставлять палки в колеса уже на других стадионах, пока полностью не искоренит всех нас. Не потому, что на первом месте для нее стоит безопасность, а потому, что там не хотят нашей победы, не хотят слышать наши голоса. Но рано или поздно мы возьмем свое. Когда-то клубы поймут, что с уходом фанатов со стадионов испарилась душа футбола. И нас попросят вернуться, отменив унизительную карту болельщика. Вернутся ли фанаты в будущем? Вряд ли.

И напоследок хочу обратиться к каждому, кто все же решит оформить Fan ID, продать душу дьяволу – у нас с вами нет ничего общего. Настоящий фанат не продается – настоящий фанат продолжает бороться! Пусть и на других спортивных площадках», – написал Дивинский.

Напомним, в августе 2020 года суд запретил Дивинскому посещать спортивные мероприятия в течение одного года.

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейший протест фанатов «Спартака» против Fan ID