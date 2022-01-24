«Спартак» о бойкоте матчей из-за Fan ID: «Фанаты вправе выразить свою позицию и привлечь внимание к проблеме»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о решении фанатских объединений клуба бойкотировать матчи красно-белых в связи с введением закона о Fan ID.

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает. Болельщики «Спартака» – лучшие в России, их поддержка очень важна для команды.

При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», – сказал Зеленов.

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейщий протест фанатов «Спартака» против Fan ID

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