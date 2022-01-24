Депутат Свищев о Fan ID и фанатах «Спартака»: «Ничего не добьются таким демаршем. Надо быть законопослушными гражданами»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал заявление фанатов «Спартака», которые из-за введения Fan ID будут бойкотировать матчи команды во всех турнирах.

«Странное заявление, непонятное. Если фанаты действительно любят свой клуб и уважают российские законы, это просто странное решение.

Для любого гражданина это просто формальные вещи, к которым привыкнуть очень быстро и легко. Нужно просто потратить 5 минут своего драгоценного времени на регистрацию на портале госуслуг. Мне кажется, это не стоит того, чтобы делать такие серьезные заявления.

Уверен, они ничего не добьются таким демаршем, потому что правительство выходило с этим законопроектом с целью обеспечения безопасности на спортивных объектах. Мне обидны такие вещи.

Я считал, что футбольные болельщики с пониманием отнесутся к той ситуации, которая сейчас складывается в мире. Надо быть внимательными и законопослушными гражданами.

Поддержка клубу нужна. Мне кажется, спартаковские фанаты должны поддерживать свой клуб», – сказал Свищев.

«Бойкот матчей – до полной отмены закона». Мощнейщий протест фанатов «Спартака» против Fan ID