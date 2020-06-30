Московский суд запретил заводящему «Спартака» посещать матчи на год за мат на трибуне

Тушинский районный суд Москвы запретил заводящему фанатской трибуны «Спартака» Михаилу Дивинскому посещать матчи клуба в течение одного года.

«Суд признал Дивинского виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.31 КоАП («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

За нецензурные выражения во время матча ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, Дивинскому запретили посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на один год.

Дивинский – активный фанат «Спартака» и вокалист христианской рок-группы «От юности моея».

Напомним, в конце 2019 года суд запретил другому заводящему «Спартака» Валерию Бевзу ходить на матчи в течение полутора лет за нецензурные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

В июне 2020 года полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве против болельщиков клуба, проводивших команду на выездной матч в Тулу.

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