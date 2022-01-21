Валуев о Fan ID и бойкоте фанатов «Спартака»: «Закон подписан президентом России, его уже не отменить»

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал информацию о решении фанатов бойкотировать матчи РПЛ в связи с введением закона о Fan ID.

«Закон о введении паспорта болельщика подписан президентом России, поэтому его уже невозможно отменить. Так что здесь одно из двух: либо болельщики успокоятся и рано или поздно станут ходить на стадионы, либо все так и продолжится.

Лично я с этим законом плотно не работал, в рабочую группу не входил и не знаю, имели ли место экспертные выступления фанатских сообществ или массовые бойкоты до введения этого закона. Но мне абсолютно понятно, что после драки кулаками не машут, сейчас это ни к чему не приведет.

Что касается пересмотра закона, то как его можно пересмотреть, если он еще даже не начал действовать? Нет никакой оценки этого решения, мы пока не знаем, как он конкретно будет работать, в каком виде и так далее. Поэтому я считаю всю эту историю с бойкотом фанатов преждевременной, нужно дождаться момента, когда закон вступит в силу и посмотреть, как все это будет выглядеть, оценить его в действии.

Лично я отношусь к Fan ID положительно – это не лишний контроль, а способ обеспечить безопасность на стадионах, люди должны это понимать.

Безусловно, как и у любых общественных объединений, у фанатов есть возможность влиять на ту или иную ситуацию. Бойкот – способ воздействия, но на данный момент он ни к чему не приведет: закон уже принят, он должен начать работать, чтобы мы могли оценить его.

А достичь отмены уже принятого закона просто невозможно, так что разговоры об этом не имеют смысла», – сказал Валуев.

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