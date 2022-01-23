Златан Ибрагимович: «Доннарумма – сильнейший вратарь мира. Удивлен, что он не основной в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Милан Златан Ибрагимович лига 1 Франция Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Футбол

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о вратаре «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумме.

– Вы играли с Доннаруммой в «Милане». Понимаете, почему он не игрок основного состава в «ПСЖ»?

– Очень удивлен. Я знаю, что тренеру нелегко. С Навасом я не знаком, но он тоже отличный вратарь. У них два феномена в воротах. Но в моем мире Доннарумма – номер один на сегодня.

И я не знаю, хорошо ли это – чередовать вратарей. Либо же это услуга, которую оказывают одному из них. Лично я привык, что есть один первый номер. 

А насчет Доннаруммы нет никаких сомнений: он сильнейший в мире. И точка. Я играл с ним. Я знаю, о чем говорю, – сказал 40-летний швед.

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