Агент Мино Райола находится в реанимации из-за легочной болезни, но ему уже лучше

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У футбольного агента Мино Райолы возникли проблемы со здоровьем.

По информации Bild, 54-летний агент уже несколько недель находится в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за болезни легких. Сообщается, что Райола в реанимации, но ему уже стало немного лучше.

На прошлой неделе представитель агентства Райолы отрицал, что есть необходимость беспокоиться о его здоровье, заявив, что Мино «проходит обычное медобследование, требующее анестезии. Все было запланировано, и никаких экстренных операций не было».

Райола представляет таких игроков, как Эрлинг ХоландЗлатан ИбрагимовичПоль ПогбаДжанлуиджи Доннарумма и других.

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