Дембеле нет в заявке «Барсы» на игру с «Алавесом». Он пропускает 2-й матч подряд

«Барселона» опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в матче 22-го тура Ла Лиги с «Алавесом».
В заявке опять нет вингера Усмана Дембеле, он пропускает 2-ю игру подряд. Сообщалось, что «Барса» отстранит француза, если тот не согласится продлить контракт.
Тренер Хави вызвал 21 игрока на матч. В состав после дисквалификации вернулся форвард Люк де Йонг. Фати, Депай, Серджи Роберто, Умтити и Эрик Гарсия пропустят игру из-за травм, Гави – из-за дисквалификации.
Состав «Барселоны»: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, Дани Алвес, Брэйтуэйт, Нето, Нико Гонсалес, Лангле, Педри, Люк де Йонг, Альба, Торрес, Френки де Йонг, Мингеса, Жуджла, Бальде, Абде, Арнау Тенас.