Дембеле нет в заявке «Барсы» на игру с «Алавесом». Он пропускает 2-й матч подряд

опубликовала список футболистов, которые могут принять участие в матче 22-го тура с .

В заявке опять нет вингера , он пропускает 2-ю игру подряд. Сообщалось, что «Барса» отстранит француза, если тот не согласится продлить контракт.

Тренер Хави вызвал 21 игрока на матч. В состав после дисквалификации вернулся форвард Люк де Йонг. Фати, Депай, Серджи Роберто, Умтити и Эрик Гарсия пропустят игру из-за травм, Гави – из-за дисквалификации.

Состав «Барселоны»: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Пуч, , Брэйтуэйт, , , Лангле, , Люк де Йонг, Альба, Торрес, Френки де Йонг, Мингеса, Жуджла, Бальде, Абде, Арнау Тенас.