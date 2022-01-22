«Дембеле имеет право подать в суд на «Барсу», если на него будут давить». Глава Ассоциации футболистов Испании о контракте Усмана

Генеральный секретарь испанских футболистов Диего Ривас дал комментарий о ситуации с контрактом вингера «Барселоны» .

За отказ продлить соглашение с клубом француз не попал в заявку на матч Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).

«Единственное, что футболист обязан делать, – тренироваться. Если из-за отказа продлить контракт он больше не наденет футболку «Барсы», это может расцениваться как давление с целью сломить его волю.

Если на Дембеле будут давить, игрок имеет право подать в суд на «Барселону».

Были заявления, что Дембеле не играет из-за отказа продлить контракт. Это обстоятельство можно трактовать как попытку немного надавить.

Мы общаемся с агентом игрока, пытаемся помочь ему. Мы в распоряжении игрока, это наша работа и обязанность. С «Барсой» мы тоже на связи», – сказал Ривас.

«Барса» устала от Дембеле, он больше не сыграет за клуб. Хави до последнего верил в Усмана – бесполезно