Азмун близок к переходу в «Байер». «Зенит» продаст его зимой, если найдет замену («СЭ»)

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», иранец практически согласовал условия личного контракта с немецким клубом. Леверкузенцы намерены подписать игрока в зимнее трансферное окно. 

Уйдет Азмун зимой или летом – зависит только от «Зенита». Если питерцы смогут оперативно найти игроку замену, то он присоединится к «Байеру» в ближайшее время.

В текущем розыгрыше РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

Напомним, за «Байер» выступает бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев.

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