Азмун близок к переходу в «Байер». «Зенит» продаст его зимой, если найдет замену («СЭ»)

Нападающий близок к переходу в .

Как сообщает , иранец практически согласовал условия личного контракта с немецким клубом. Леверкузенцы намерены подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Уйдет Азмун зимой или летом – зависит только от «Зенита». Если питерцы смогут оперативно найти игроку замену, то он присоединится к «Байеру» в ближайшее время.

В текущем розыгрыше РПЛ Азмун провел 15 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.

Напомним, за «Байер» выступает бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунев.