Азмун не покинет «Зенит» зимой (RMC Sport)

Форвард не покинет зимой, сообщает RMC Sport.

По данным французского издания, 27-летний иранец – приоритетная цель для , но этой зимой трансфер не состоится.

Контракт Азмуна истекает летом 2022 года, и, скорее всего, игрок уйдет как свободный агент. На него претендуют несколько клубов.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» с «Ювентусом» по поводу перехода футболиста зашли в тупик.

В текущем сезоне Азмун провел 15 матчей в и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.