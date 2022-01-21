Азмун не покинет «Зенит» зимой (RMC Sport)

Форвард Сердар Азмун не покинет «Зенит» зимой, сообщает RMC Sport.
По данным французского издания, 27-летний иранец – приоритетная цель для «Лиона», но этой зимой трансфер не состоится.
Контракт Азмуна истекает летом 2022 года, и, скорее всего, игрок уйдет как свободный агент. На него претендуют несколько клубов.
Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» с «Ювентусом» по поводу перехода футболиста зашли в тупик.
В текущем сезоне Азмун провел 15 матчей в РПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.