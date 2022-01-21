Агент Дембеле встретится с «Барсой» на следующей неделе. Он считает, что еще можно договориться о контракте

Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле, планирует встретиться с представителями клуба в начале следующей недели.
Встреча состоится в понедельник или вторник. Агент попытается разрешить ситуацию с игроком, которого исключили из состава из-за отказа продлить контракт.
Ни Дембеле, ни его агент не считают, что переговоры с «Барсой» о новом контракте сорвались. На встрече Сиссоко попробует договориться о продлении соглашения.
Хавбек продолжит тренироваться с «Барселоной», но, скорее всего, останется вне состава на ближайшие несколько матчей.
«Барса» устала от Дембеле, он больше не сыграет за клуб. Хави до последнего верил в Усмана – бесполезно