Агент Дембеле встретится с «Барсой» на следующей неделе. Он считает, что еще можно договориться о контракте

Мусса Сиссоко, агент вингера «Барселоны» , планирует встретиться с представителями клуба в начале следующей недели.

Встреча состоится в понедельник или вторник. Агент попытается разрешить ситуацию с игроком, которого исключили из состава из-за отказа продлить контракт.

Ни Дембеле, ни его агент не считают, что переговоры с «Барсой» о новом контракте сорвались. На встрече Сиссоко попробует договориться о продлении соглашения.

Хавбек продолжит тренироваться с «Барселоной», но, скорее всего, останется вне состава на ближайшие несколько матчей.

«Барса» устала от Дембеле, он больше не сыграет за клуб. Хави до последнего верил в Усмана – бесполезно

