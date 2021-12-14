Сосьос «Барсы» одобрили заем в 1,5 млрд евро для реконструкции «Камп Ноу» на референдуме. 87% голосовавших были «за»

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«Барселона» провела референдум по вопросу финансировании проекта «Эспаи Барса».

По итогам голосования позицию «за» поддержали 42 693 человека – 87,8% голосов.

Отрицательно высказались 5 055 человек (10,4%).

«Эспаи Барса» («Пространство «Барса» – в переводе с каталанского) включает пространство, в которое входит весь район вокруг «Камп Ноу» с магазинами, ресторанами, клубными офисами и музеем, плюс арены «Камп Ноу», «Миниэстади» и крытый стадион «Палау Блауграна».

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет взять кредит на 1,5 миллиарда евро у инвестиционного банка Goldman Sachs.

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