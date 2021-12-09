«Барса» ведет переговоры с двумя криптобиржами о титульном спонсорстве. Клуб хочет 60 млн евро в год

продолжает вести переговоры с компаниями, желающими стать титульным спонсором клуба.

Активнее всего ведутся переговоры с двумя биржами криптовалют – Binance и FTX, сообщает Mundo Deportivo.

В то же время «блауграна» продолжает переговоры с нынешним титульным спонсором, Rakuten. «Барселона» хочет получать от титульного спонсора около 60 млн евро в год с учетом бонусов, японская компания из сферы электронной коммерции не согласна на такие условия.

Срок контракта клуба с Rakuten истекает летом 2022 года. Сейчас каталонцы получают 30 миллионов евро в год по условиям сделки.

Титульным спонсором «Барселоны» может стать саудовская компания. Контракт – на 100 млн евро в год