«Желтая карточка. Ну, конечно». Кроос о моменте с предупреждением, где он не фолил

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на желтую карточку, полученную им в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1, дополнительное время).
Главный судья матча Хорхе Фигероа Васкес на 78-й минуте показал желтую карточку Тони, решив, что тот сфолил на форварде Тете Моренте.
На повторе очевидно, что Моренте, выполняя финт у своей штрафной, сам потерял равновесие – Кроос не цеплял его.
«Желтая карточка. Ну, конечно», – написал 32-летний немец в твиттере.
Yellow card for Kroos 😬 pic.twitter.com/0ppdWQCOXK— ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022
«Реал» увернулся от провала в Кубке – горели 0:1 с «Эльче» на 103-й минуте. Победный гол у Азара