«Желтая карточка. Ну, конечно». Кроос о моменте с предупреждением, где он не фолил

Полузащитник «Реала» отреагировал на желтую карточку, полученную им в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1, дополнительное время).

Главный судья матча Хорхе Фигероа Васкес на 78-й минуте показал желтую карточку Тони, решив, что тот сфолил на форварде Тете Моренте.

На повторе очевидно, что Моренте, выполняя финт у своей штрафной, сам потерял равновесие – Кроос не цеплял его.

«Желтая карточка. Ну, конечно», – написал 32-летний немец в твиттере.

Yellow card for Kroos 😬 pic.twitter.com/0ppdWQCOXK — ESPN FC (@ESPNFC) January 20, 2022

«Реал» увернулся от провала в Кубке – горели 0:1 с «Эльче» на 103-й минуте. Победный гол у Азара