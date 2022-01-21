«Желтая карточка. Ну, конечно». Кроос о моменте с предупреждением, где он не фолил

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании судьи Тони Кроос Эльче Хорхе Фигероа Васкес Тете Моренте Футбол

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на желтую карточку, полученную им в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Эльче» (2:1, дополнительное время).

Главный судья матча Хорхе Фигероа Васкес на 78-й минуте показал желтую карточку Тони, решив, что тот сфолил на форварде Тете Моренте.

На повторе очевидно, что Моренте, выполняя финт у своей штрафной, сам потерял равновесие – Кроос не цеплял его.

«Желтая карточка. Ну, конечно», – написал 32-летний немец в твиттере.

«Реал» увернулся от провала в Кубке – горели 0:1 с «Эльче» на 103-й минуте. Победный гол у Азара

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