Азар забил за «Реал» впервые в сезоне – победный гол в ворота «Эльче» на 115-й в Кубке Испании

обыграл (2:1) в 1/8 финала Кубка Испании.

На 115-й минуте полузащитник мадридцев , уйдя в сторону от голкипера Акселя Вернера, выбежавшего за пределы штрафной, отправил мяч в сетку ворот соперника.

31-летний бельгиец впервые забил за «Реал» в текущем сезоне. До этого момента он провел 13 матчей в , 2 – в Лиге чемпионов, 1 – в Кубке Испании.

При этом у Азара был один мяч за национальную команду – 5 сентября он поучаствовал в разгроме Чехии (3:0) в квалификации ЧМ-2022.

В 60 матчах за «Мадрид» Эден забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.

HAZARD OFF THE BENCH TO TAKE THE LEAD FOR MADRID 🤯 pic.twitter.com/glS5WlPnjI