Василий Конов: «Зарема разбирается в футболе. Она знала статистику игроков, рост, вес»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» в интервью Sports.ru вспомнил о том, как у него не состоялось интервью с , женой владельца .

– Правда, что одним из гостей ютуба планировалась Зарема?

– Да. Она вышла с предложением, мы все обсудили, должны были делать. Это случилось после интервью Карпу и до Собчак – в августе 2020 года. Я создавал канал под это событие – интервью Заремы планировалось первым. Пока мы обговаривали детали, я снял нескольких героев, чтобы выпустить их после Заремы. Но два или три раза съемки с ней отменялись. Один раз прямо день в день – мы уже выезжали.

Я раздражался, потому что каждый раз шли убытки из моего кармана, которые никак не компенсировались. Каждый раз я заказывал съемочную группу, арендовывал аппаратуру, свет, студию. Можно договориться с людьми один раз – они поймут. Но два-три раза это не работает.

– Как изначально она к тебе обратилась?

– Не хочу раскрывать детали, но мы даже встретились, чтобы обговорить детали. И потом иногда общались. Когда она завела телеграм, я спросил, ее или нет. Она подтвердила, что ее.

– Как прошел разговор?

– Очень содержательно. С ее стороны не было никакого стоп-листа, на интервью она была готова обсудить все, кроме первой семьи Леонида Арнольдовича. Это нормально, с моей стороны не возникло возражений.

– Тогда гремела тема про эскорт – что Зарема пришла оттуда. Ты спросил бы про это?

– Да, мы обсуждали этот блок вопросов. Она сказала: «Можете смело задавать, я на все отвечу».

– Где проходила встреча?

– Какой-то ресторан недалеко от их дома в районе Строгино или в той стороне. По-моему, у них дом в черте города. Там огромный ресторан на берегу водохранилища. В ресторане все прошло спокойно: ноль охраны, позавтракали, приехал Антон Фетисов. Никаких залов и кабинетов не снимали – общий зал, стол на четверых. Говорили про вопросы, жизнь, «Спартак», про тех, кто работал в «Спартаке». Все для того, чтобы четче сформулировать вопросы, где-то ухватиться.

Я не буду раскрывать подробности, просто потому, что это неэтично, свинство. Но, на мой взгляд, до выхода в телеграм все было топ. Выход в телегам – лишнее, особенно, с таким тоном общения. Но абсолютно точно она разбирается в футболе, она этим живет.

– Как ты это понял?

– Когда речь заходила про отдельных футболистов, она знала их статистику, рост, вес. Все знала. Я столько не знаю о футболистах.

– Знаки зодиака не обсуждали?

– Нет.

– Но ты же понимаешь, что знать рост и вес – это не равно разбираться в футболе и быть объективной.

– Она реально понимает. Она говорит про ускорения, пробеги, обводки. Это нельзя вызубрить. Или ты этим живешь, или нет. Она этим живет. Это мое мнение. Я так не разбираюсь. Я вообще не разбираюсь в футболе, – сказал Конов.

Василий Конов – новый босс «Матч ТВ». Головин спросил у него про работу на Дмитрия Киселева, завтрак с Заремой, корпоратив с Лепсом и инсайд про смерть Пеле

