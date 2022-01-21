Депутат Журова: «Если Fan ID не будет в РПЛ, зачем фанаты «Спартака» хотят бойкотировать матчи?»

Олимпийская чемпионка и депутат Светлана Журова прокомментировала информацию, что фанатские объединения «Спартака» провели встречу и приняли общее решение бойкотировать матчи команды из-за введения Fan ID.

«Если Fan ID не будет в , зачем фанаты хотят бойкотировать игры? Правительство определит порядок, каким образом это будет оформляться. Возможно, в законе будут только международные соревнования.

В законе пока нет информации, что это будет распространяться на чемпионат страны. Лига с правительством должна все это прорабатывать. Закон просто наделил полномочиями правительство определить, на каких соревнованиях будет нужен Fan ID. Но там нет ни слова, что на РПЛ это будет распространяться.

Будет удивительно, если Fan ID не введут на матчах РПЛ, а болельщики будут считать, что это из-за бойкота. Но нет, возможно, правительство не сочтет нужным это сделать.

Болельщиков просто так завели, настроили, а правительство еще не определило соревнования. Когда бойкот, даже на международном уровне что-то решал? Мы возмущаемся, когда американцы бойкотируют что-то связанное со спортом, а сейчас сами.

Меня обвиняют в поддержке Fan ID, но я говорю о том, что болельщики и сообщество должны это проговаривать. Самое интересное, что многие болельщики уже и так имеют Fan ID, они же уже получали его на чемпионат мира. Все приняли это как данность», – сказала Журова.