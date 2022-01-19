«Боруссия» вылетела из Кубка Германии от «Санкт-Паули» из 2-й Бундеслиги. В 2021-м «Дортмунд» брал трофей

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кубок Германии Санкт-Паули Аксель Витцель Этьен Аменьидо Эрлинг Холанд онлайны Футбол

В 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд на выезде уступила «Санкт-Паули» (1:2). 

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

В составе лидера второй Бундеслиги отличился Этьен Аменьидо, а Аксель Витцель забил в свои ворота. За гостей с пенальти забил Эрлинг Холанд.

Напомним, клуб из Дортмунда выиграл трофей в 2021 году, разгромив в финале «РБ Лейпциг» (4:1).

Санкт-Паули – Боруссия Д 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
18 января, 22.45, «Миллернтор»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Аменьидо, 2:0 – 40, автогол Витцель, 2:1 – 58, пенальти Холанд.
Санкт-ПаулиСмарш, Ульссон (Цандер, 75), Лоуренс, Медич, Пакярада, Ирвайн, Смит, Хартель, Бекер, Бургшталлер (Макенок, 90), Аменьидо (Диттген, 74).
Боруссия ДКобель, Менье, Хуммельс, Аканджи (Загаду, 76), Геррейру, Витцель (Мукоко, 90), Брандт, Беллингем, Азар (Мален, 65), Ройс, Холанд.

Календарь Кубка Германии

Статистика Кубка Германии

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные