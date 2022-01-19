«Боруссия» вылетела из Кубка Германии от «Санкт-Паули» из 2-й Бундеслиги. В 2021-м «Дортмунд» брал трофей

В 1/8 финала Кубка Германии «Боруссия» Дортмунд на выезде уступила «Санкт-Паули» (1:2).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
В составе лидера второй Бундеслиги отличился Этьен Аменьидо, а Аксель Витцель забил в свои ворота. За гостей с пенальти забил Эрлинг Холанд.
Напомним, клуб из Дортмунда выиграл трофей в 2021 году, разгромив в финале «РБ Лейпциг» (4:1).
- Дата проведения
- 18 января, 22.45, «Миллернтор»
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Санкт-Паули –
Смарш, Ульссон (Цандер, 75), Лоуренс, Медич, Пакярада, Ирвайн, Смит, Хартель, Бекер, Бургшталлер (Макенок, 90), Аменьидо (Диттген, 74).