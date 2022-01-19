«Боруссия» вылетела из Кубка Германии от «Санкт-Паули» из 2-й Бундеслиги. В 2021-м «Дортмунд» брал трофей

В 1/8 финала Кубка Германии Дортмунд на выезде уступила (1:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В составе лидера второй Бундеслиги отличился , а забил в свои ворота. За гостей с пенальти забил .

Напомним, клуб из Дортмунда выиграл трофей в 2021 году, разгромив в финале «РБ Лейпциг» (4:1).

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