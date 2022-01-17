Генич – Черданцеву о русских тренерах в «Краснодаре»: «Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь?»

Теги премьер-лига Россия Георгий Черданцев Константин Генич Краснодар Матч ТВ Даниэль Фарке ахахаха Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил на слова коллеги Георгия Черданцева, который раскритиковал «Краснодар» за решение назначить главным тренером немца Даниэля Фарке.

Черданцев написал в твиттере: «Почему бы не посмотреть, как отработают Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков, Федотов?»

«Я тебе по каждому могу рассказать «почему нет». «Краснодар», и ты это знаешь, всегда патриотично настроен к российскому футболу. Но где-то шашечки, а где-то ехать.

Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре» [LADA Priora]. Почему нашим шанс не даешь?)) У «Краснодара» пришло время изменить вектор», – отреагировал Генич.

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