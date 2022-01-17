Генич – Черданцеву о русских тренерах в «Краснодаре»: «Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре». Почему нашим шанс не даешь?»

Комментатор ответил на слова коллеги , который раскритиковал «Краснодар» за решение назначить главным тренером немца .

Черданцев написал в твиттере: «Почему бы не посмотреть, как отработают Игнашевич, Кержаков, Тихонов, Хохлов, Аленичев, Евсеев, Галактионов, Новиков, Федотов?»

«Я тебе по каждому могу рассказать «почему нет». «Краснодар», и ты это знаешь, всегда патриотично настроен к российскому футболу. Но где-то шашечки, а где-то ехать.

Ты ездишь на иномарке, хотя мог бы на «Приоре» [LADA Priora]. Почему нашим шанс не даешь?)) У «Краснодара» пришло время изменить вектор», – отреагировал Генич.

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