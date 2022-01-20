Уткин – Тащину о том, что «Матч ТВ» – лучший канал мира»: «Если не есть ничего кроме черствого хлеба, будешь думать, что это самое большое лакомство на свете»

Журналист Василий Уткин высказался об интервью, которое генеральный продюсер Александр Тащин дал главному редактору Sports.ru Владиславу Воронину.

«Босс «Матч ТВ» Александр Тащин, правда еще в декабре, видимо, долго сверяли, заверяли – так у них принято, дал большое интервью главному редактору Sports.ru Владу Воронину. Очень интересное интервью, надо сказать.

Как вы знаете, «Матч ТВ» недавно понес очередные кадровые потери – не выдержали переориентации канала в более желтую сторону Нобель Арустамян и Денис Казанский. И при этом Тащин утверждает, что он хотел бы, чтобы Ольга Бузова появлялась на канале как можно чаще. У нас это называется кликбейт.

Помните самый запоминающийся эпизод в беседе коллеги Губерниева с Бузовой? «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Мне вдруг пришла в голову мысль, что программа «Есть тема» – докатываются скандальные волны этой программы даже до меня, хотя я смотрел только один раз, первый, чтобы убедиться, что я не должен ее смотреть, – это, если разобраться, именно и есть программа, которая делается для тех, кто пьет коньяк по утрам.

Александр Тащин считает канал «Матч ТВ» лучшим спортивным каналом в мире. А «Газпром-Медиа» – лучшим холдингом. При этом говорит, что другие каналы он просто не смотрит. Понимаете, это ровно то же самое, если, допустим, не есть ничего кроме черствого хлеба, будешь думать, что это самое большое лакомство на свете», – сказал Уткин.

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