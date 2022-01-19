Генпродюсер «Матч ТВ» о повторе хоккейного матча Россия – Германия 9 мая: «Если это посмотрели – это нормально. Если цифры плохие – не нормально»

Генеральный продюсер в интервью Sports.ru высказался о повторе 9 мая 2020 года матча ОИ-2018 между хоккейными сборными России и Германии.

– Какие вещи за 6 лет существования канала можно признать откровенно плохими?

– Не знаю. Правда.

– Трансляция Россия – Германия 9 мая 2020 года?

– Меня не было на канале в тот момент еще. Я не готов обсуждать действия своих предыдущих коллег.

– При тебе такое случиться не может?

– Не знаю. А что в этом плохого глобально, давай разберемся.

– Этическая сторона. Уровней тут много. Зачем историю впрямую сопоставлять с нынешней Германией?

– Если это посмотрели 9 мая – это нормально. Если цифры плохие – не нормально.

– Не все же цифрами измеряется.

– На телевидении – все.

– А институт репутации?

– Что в твоем понимании институт репутации?

– Прошло полтора года – это люди помнят. Я не говорю, что я белый и пушистый, и в отношении Sports.ru кто-то помнит хорошее, кто-то – плохое. Но я бы не хотел оказаться в ситуации, когда мое медиа сыграет на чувствах вот настолько на грани.

– Почему ты считаешь, что это на грани?

– Потому что мне бы не хотелось показать «Вот мы Германию-то как сейчас в современности» 9 мая. Это же так воспринимается.

– Ну если мы ее в современности обыграли?

– Зачем это показывать в день, когда все связано с войной? Почему не 7 мая? Выбор неслучаен, такого совпадения не бывает.

– Надо спросить тех, кто программировал канал в тот день, – сказал Тащин.

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