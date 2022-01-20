Генпродюсер «Матч ТВ» подарил две подписки на футбольные каналы пользователям Sports.ru – за комментарий о смысле существования канала и за понравившуюся ему шутку

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подарит подписку на футбольные каналы автору самого заплюсованного комментария к его интервью главному редактору Sports.ru Владиславу Воронину, как он обещал ранее.

«Как и обещал, автор самого заплюсованного комментария получает от нас подписку на полный пакет спортивных каналов «Матч», чтобы в полной мере узнать, «зачем нужен спортивный канал»)», – написал Тащин в телеграм-канале.

Победителем стал пользователь Vasily Ivanov, оставивший следующий комментарий: «Как сообщает пресса, не будет вести прямые репортажи с ОИ по хоккею, фигурному катанию, биатлону, лыжным гонкам. Все прихватили Первый и Россия. «Голос биатлона» будет «биатлонить на «России». А в чем смысл существования тогда этого спортивного канала? Показ старых боевиков и боев третьих составов ММА?»

Кроме того, Тащин подарит подписку автору еще одного комментария. Речь о комментарии пользователя «великий Зе».

«И от себя бонусом добавлю еще одну подписку в подарок автору этого комментария – мы в редакции улыбнулись)», – отметил Тащин.

Промокоды на подписку на футбольные каналы холдинга «Матча» будут отправлены победителям редакцией .ru.

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