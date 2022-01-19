Зидан возглавит «ПСЖ» летом. В раздевалке его назначение воспринимают как должное (Marca)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Футбол

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавит «ПСЖ» следующим летом, утверждает Marca.

По данным источника, французский клуб уже сделал предложение 49-летнему специалисту, а в раздевалке парижан уверены, что Зидан возглавит команду перед стартом сезона-2022/23 и воспринимают этот факт как должное.

Несколько месяцев назад появлялась информация о том, что руководство «ПСЖ» хочет пригласить Зидана, однако в тот момент клуб решил продолжить сотрудничество с Маурисио Почеттино до конца сезона.

Интерес «Манчестер Юнайтед» к аргентинскому тренеру заставил «ПСЖ» активнее работать над приглашением Зидана. И тренер, и клуб сошлись на том, что будет лучше, если он придет перед стартом нового сезона.

В Катаре думают, что скорое назначение Зидана на пост тренера может повлиять на решение форварда Килиана Мбаппе по контракту. Сообщалось, что уверенность «ПСЖ» в том, что 23-летний футболист подпишет новое краткосрочное соглашение, растет.

Зидан покинул пост тренера «Реала» в мае 2021 года. С этого момента он находится без клуба.

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