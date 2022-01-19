«Мбаппе будет играть за «Реал» в новом сезоне, гарантирую вам». Журналист Педрероль о форварде «ПСЖ»

Журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по завершении сезона перейдет в «Реал».
«Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне, гарантирую вам. Если нет – я уволюсь», – заявил Педрероль.
Летом истекает срок контракта 23-летнего форварда с «ПСЖ», он сможет бесплатно уйти в любой другой клуб.
Однако на этой неделе появилась информация, что в парижском клубе растет уверенность, что Мбаппе подпишет новый краткосрочный контракт.
2022-й – год трансферов! Вот список звезд с истекающими контрактами (от Мбаппе и Погба до Смолова и Мхитаряна)