«Мбаппе будет играть за «Реал» в новом сезоне, гарантирую вам». Журналист Педрероль о форварде «ПСЖ»

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Журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV заявил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по завершении сезона перейдет в «Реал».

«Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне, гарантирую вам. Если нет – я уволюсь», – заявил Педрероль.

Летом истекает срок контракта 23-летнего форварда с «ПСЖ», он сможет бесплатно уйти в любой другой клуб.

Однако на этой неделе появилась информация, что в парижском клубе растет уверенность, что Мбаппе подпишет новый краткосрочный контракт.

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