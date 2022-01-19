«Мбаппе будет играть за «Реал» в новом сезоне, гарантирую вам». Журналист Педрероль о форварде «ПСЖ»

Журналист Хосеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV заявил, что нападающий «ПСЖ» по завершении сезона перейдет в .

«Мбаппе будет играть за «Реал» в следующем сезоне, гарантирую вам. Если нет – я уволюсь», – заявил Педрероль.

Летом истекает срок контракта 23-летнего форварда с , он сможет бесплатно уйти в любой другой клуб.

Однако на этой неделе появилась информация, что в парижском клубе растет уверенность, что Мбаппе подпишет новый краткосрочный контракт.

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