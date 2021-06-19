Канделаки о Бузовой: «Все выиграли от произошедшего в эфире. «Матч ТВ» упоминался в европейской прессе»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала эфир с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой во время Евро-2020.
– Почему на «Матч ТВ» нет ярких экспертов?
– Наверное, тот, кто задает такой вопрос, не слишком часто смотрит «Матч ТВ». То, как мы проводим Евро, дает все ответы.
Именно мы первыми пригласили Валерия Карпина в качестве эксперта, Юрия Павловича Семина в качестве эксперта и еще уговорили Андрея Аршавина стать экспертом.
У нас работал Саша Кержаков в качестве эксперта. У нас вы можете увидеть всех: от яркого, агрессивного Евгения Ловчева до такого человека, как Юрий Семин. Если не он, то кто имеет право называться экспертом?
– Зачем вместо экспертов приглашать Бузову?
– Во-первых, не вместо, а вместе. Эксперты были на «Матч ТВ» в большом количестве.
Что такое Ольга Бузова? Это безусловная звезда, у которой многомиллионная аудитория. Конечно, мы бы хотели, чтобы огромная аудитория Ольги вовлеклась в спорт.
Когда встречаются две медийные яркие персоны – искрит (речь о Бузовой и Дмитрии Губерниеве – примечание Sports.ru). От того, что произошло в эфире, выиграли все. «Матч ТВ» упоминался в европейской прессе как раз в связи с этим инцидентом, – сказала Канделаки.
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