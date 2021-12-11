Дмитрий Губерниев: «До сих пор надеюсь, что мы с Бузовой вместе чего-нибудь забацаем, но она вроде бы сильно обиделась»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте с телеведущей Ольгой Бузовой во время эфира «Матч ТВ» перед матчем сборной России на чемпионате Европы.

– В чем твоя претензия к ? Эта провокация в эфире явно не просто так.

– У меня нет к ней ни одной претензии. Я хотел изначально задать вопрос: Оля, вы актриса МХАТа, театра, который создавали Станиславский, Немирович-Данченко, кому бы вы из нашей сборной сказали: не верю? У меня был заготовлен этот вопрос.

Но потом я услышал поток сознания, и с языка сорвалось: бац – светлые лики Карлсона, Линдгрен, Лунгиной.

– Кажется, тебя напрягает сам факт того, что такая фигура, Бузова играла в великом театре.

– Нет. Она очень трудолюбивый человек. И давайте будем честными: это все-таки другой МХАТ. Насколько знаю, спектакли с Ольгой сняли. Есть статистика: в театры ходит около 9% по городу, а 91% не был там никогда – то есть это очень узкая история.

Бузова – огромный молодец, сделала себя сама. Другой вопрос, что по ходу эфира у всех что-то накапливалось. Почему мои вопросы имели такую популярность? Наверное, потому что многие хотели Оле эти вопросы задать, а задал я. Я до сих пор надеюсь, что мы с ней вместе чего-нибудь забацаем, но она вроде бы сильно обиделась.

– Тебя удивила ее реакция в эфире?

– Конечно. В наше время публичным людям удар надо держать, особенно в прямом эфире. Я с собой боролся, чтобы не наговорить еще что-то. Понимал, что вопрос про коньяк – достаточно эффектная концовка. И сам себе повторял: Дима, только не надо дальше, молчи…

– Что тебе говорили в ухо?

– Да как-то ничего. Все замолчали, понимая, что не надо вмешиваться в опыты академика, – сказал Губерниев.

«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном