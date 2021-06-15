Главред «Матч ТВ» об эфире с Бузовой: «Наиболее рейтинговый инфоповод для канала. Губерниев понимает, что не все было корректно»

Главный редактор «Матч ТВ» высказался об эфире на канале с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой во время -2020.

– С точки зрения резонанса главный момент Евро для «Матча», наверное, это приход Ольги Бузовой в студию. Ваша первая реакция, когда вы увидели то, что произошло в эфире?

– Улыбка. Понятно, для чего мы приглашали Ольгу Бузову. Она в любом эфире – резонансное событие, после которого появляется огромное количество мемов, шуток в интернете. По сути, приглашая Ольгу в эфир, ты приглашаешь ее аудиторию. И если после этого какая-то часть ее аудитории осталась – задача выполнена.

Цифры на этом выпуске были, конечно, колоссальные – сравнимые с универсальной аудиторией на федеральных каналах. Общий охват публикаций – более 5,5 млн человек, видео посмотрело 2,65 миллиона раз.

То есть, безусловно, мы знали, что она привлечет внимание своим появлением. Но то, что произошло в эфире – это случай. Я искренне благодарю Ольгу, что она пришла к нам. То, как она закончила эфир – это было очень искренне. Я считаю, что она профессионал.

– Но то, что произошло в эфире, это главная пиар-победа Матча на этом Евро?

– Я бы не сказал, что это прямо главная пиар-победа. Но это был наиболее рейтинговый инфоповод для канала. И наиболее цитируемый, естественно.

– С точки зрения канала, был ли Губерниев в том эфире неправ? И если да, то был ли он как-то наказан за это?

– Дима, безусловно, один из самых популярных ведущих страны – он, прежде всего, шоумен. Естественно, он не хотел обидеть Ольгу. Конечно, у нас с ним был разговор про этот эфир. Разговор личный. От эфиров, как вы знаете, мы его не отстраняли.

– Но с точки зрения «Матча» Губерниев все делал корректно?

– Не все было корректно, и Дима тоже это понимает. Мы с ним это как раз обсуждали. Но, еще раз, обидеть Ольгу он не хотел ни в коем случае, и нам жаль, что Ольга так восприняла слова Димы.

– Ведь по сути Губерниев выводил Бузову на эмоции, и то же самое он делал во время резонансного интервью с Загитовой. В связи с этим вопрос: есть ли у Дмитрия негласная установка на подобный формат общения?

– В части Димы точно нет. Он большой профи – знает, чем привлечь аудиторию, как создать инфоповод. Никакой установки не было.

– То, что самый яркий эпизод Евро на канале напрямую с футболом не связан, вас не расстраивает?

– Как главного редактора меня это может только радовать. Значит, мы можем говорить не только о спорте, мы можем привлекать не только спортивную аудиторию.

Как спортивного болельщика – да, расстраивает, что во время Евро с участием нашей сборной основным инфоповодом был приход . Но, с другой стороны, спорт – это не только очки, голы и секунды, – отметил Тащин.

«Вы для меня дно и не мужчина!» Конфликт Бузовой и Губерниева на «Матч ТВ» – со слезами и Карлсоном