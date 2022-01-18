Федун лоббирует лимит с 13 легионерами, налогом на иностранцев и выплатами за использование молодых россиян («СЭ»)

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун выступает за изменение  лимита на легионеров в РПЛ.

Бизнесмен активно лоббирует новый формат лимита с увеличением квот для легионеров до 13 и налогом на иностранных футболистов, а также выплатами за использование молодых россиян (до 23 лет), сообщает «Спорт-Экспресс».

Сейчас в РПЛ действует действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

Ранее Федун заявлял: «Я трачу полмиллиарда рублей в год на детские команды. Если отменить лимит, зачем мне это делать? Лучше куплю четверых легионеров».

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам

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