Федун лоббирует лимит с 13 легионерами, налогом на иностранцев и выплатами за использование молодых россиян («СЭ»)

Владелец выступает за изменение лимита на легионеров в .

Бизнесмен активно лоббирует новый формат лимита с увеличением квот для легионеров до 13 и налогом на иностранных футболистов, а также выплатами за использование молодых россиян (до 23 лет), сообщает .

Сейчас в РПЛ действует действует лимит из 8 иностранцев в заявке на сезон без ограничения их количества на поле.

Ранее Федун заявлял: «Я трачу полмиллиарда рублей в год на детские команды. Если отменить лимит, зачем мне это делать? Лучше куплю четверых легионеров».

Лимит на легионеров могут изменить: 12 (или 13) иностранцев, бонусы тем, кто доверяет молодым россиянам