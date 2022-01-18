Пиоли о незасчитанном голе Мессиаса: «Судья извинился перед «Миланом» и признал ошибку»

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал судейство в матче 22-го тура Серии А против «Специи» (1:2).

Главный арбитр Марко Серра в концовке игры не засчитал гол полузащитника «россонери» Жуниора Мессиаса. Спустя несколько минут «Специя» забила победный мяч.

«Я пытался успокоить своих игроков, но не смог, что и подтвердил второй гол «Специи». Игроки понимали, что это была судейская ошибка, и были сбиты с толку.

Да, у нас были ошибки, но и судья ошибся. Он сразу же извинился перед нами, потому что понял, что допустил ошибку», – сказал Пиоли.

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